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Благодатный огонь передали в Киево-Печерскую лавру

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Фото: t.me/upc_news
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Благодатный огонь был доставлен к пасхальному богослужению в Киево-Печерскую лавру. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Благодатный огонь прибыл в Киево-Печерскую лавру. Предстоятель зажег свечи от святого света и раздал огонь верующим», — говорится в Telegram-канале УПЦ.

Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой УПЦ, на пасхальной службе в Киево-Печерской лавре присутствует много людей, в том числе дети.

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Ранее в этот день предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский Онуфрий начал пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре.

Накануне делегация канонической УПЦ привезла Благодатный огонь на самолете через Румынию. Вскоре он был передан в Киево-Печерскую лавру и во все епархии УПЦ.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи. В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий.

«Известия» побывали в Киево-Печерской лавре в канун Пасхи. Отмечается, что обстановка в храме спокойная. Прихожане несут в обитель куличи и яйца, чтобы освятить их накануне светлого праздника.

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