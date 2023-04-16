Очевидец обстрела Донецка в пасхальную ночь рассказал о произошедшем

Очевидец обстрела Донецка украинскими боевиками рассказал в беседе с «Известиями» 16 апреля, что в результате ударов по окрестностям собора пострадали в основном водители и пассажиры мимо проезжающих автомобилей.

По словам Михаила, он и еще четыре человека ехали в машине мимо крытого рынка недалеко от собора, когда начался обстрел. В этом районе в результате атаки пострадали четыре человека, и еще одна женщина погибла.

«Жену увезли, голова у нее пострадала, женщина в машине вот тут осталась, накрытая. Мы ехали пятеро», — сказал Михаил.

Мужчина добавил, что остальные люди, которые в момент ударов находились около рынка, либо ушли, либо успели уехать с места.

Сам рынок из-за обстрела оказался почти полностью разрушен.

Обстрел возле Спасо-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка произошел в пасхальную ночь на 16 апреля. По информации источника «Известий», украинские боевики выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что удары начались, как только в соборе закончилось пасхальное богослужение.

На представленных кадрах с места прилетов по рынку возле Спасо-Преображенского кафедрального собора, которые появились в распоряжении «Известий», можно заметить серьезные разрушения: в магазинах выбиты стекла, некоторые постройки превратились в груды мусора, заснят как минимум один поврежденный автомобиль. Кроме того, на земле видны свежие следы крови.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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