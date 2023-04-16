Кинолог призвал не пытаться управлять собакой при помощи поводка

Кроме поводка существуют другие приемы, которые помогут скорректировать поведение собаки. Об этом в воскресенье, 16 апреля, рассказал «РИА Новости» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Прогулки должны приносить радость и собаке, и ее владельцу. Задача собаковода — сделать этот процесс приятным и полезным. Выгул будет комфортным, если вы научитесь понимать своего питомца: почему он тянет поводок, зачем он останавливается и обнюхивает метки, что его увлекает на улице», — сообщил он.

Кинолог заявил, что собаке важно правильно объяснить, какого поведения от нее ожидают, а не применять физическую силу и пытаться с помощью поводка тащить животное в противоположном направлении.

Голубев объяснил, что из-за таких действий у хозяина могут ухудшиться отношения с питомцем — он начнет вымещать скопившуюся энергию дома.

Кинолог заявил, что побудить собаку к действиям лучше всего через похвалу. Она не только даст уверенность собаке, но и поможет в профилактике стресса. Он порекомендовал хвалить собаку даже за «маленькие дела», например, если питомец отозвался на команду.

Кроме того, Голубев счел важным проверить настроение собаки, прежде чем выйти с ней гулять.

«Внимательно понаблюдайте за собакой, отследите на что она реагирует: это могут быть ваши действия перед прогулкой, например, вы надеваете штаны или берете поводок, чтобы надеть его на собаку. Необходимо найти, что запускает реакцию, а что ее усиливает. Когда вы поймете, что вызывает возбуждение, необходимо снижать ассоциацию у питомца с прогулкой», — рассказал президент РКФ.

Он также отметил, что если прогулка не приносит хозяину и питомцу радость, то не нужно насильно заставлять животное гулять. Из-за постоянных подергиваний поводка и эмоциональных фраз собака может чувствовать себя некомфортно и будет нервничать.

Кинолог не рекомендовал слишком длительные и дальние прогулки с собакой — лучше выбрать для этого ближайшую выгульную площадку.

Голубев добавил, что питомец насладится прогулкой, если включить в нее активные игры.

Ранее, 4 апреля, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям» об основных причинах агрессии у собак. В частности, он отметил, что ни одна здоровая собака не будет вести себя агрессивно без причин, которые могут быть разными. В частности, речь может идти о проблемах со здоровьем у питомца.

26 февраля Голубев развеял миф о существовании отдельных пород, не поддающихся обучению. Кинолог отметил, что иногда под бойцовыми собаками подразумевают собак из списка потенциально опасных, в который вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль-донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.