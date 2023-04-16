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Диетолог призвала не переедать на Пасху

Диетолог Соломатина рассказала, сколько кулича можно съесть на Пасху
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина 16 апреля рассказала, сколько кулича можно съесть на Пасху.

В интервью радио Sputnik она отметила, что при отсутствии лишнего веса, сахарного диабета, а также инсулинорезистентности от одного кусочка кулича на Пасху ничего не случится. Она призвала не съедать весь кулич за один день.

«Если вы знаете, что не сможете удержаться, купите маленький, а не большой кулич. Лучше выбирать продукт хорошего качества, не нужно экономить на нем. Важно смотреть состав: желательно, чтобы в нем было поменьше жиров, не было пальмового или гидрогенизированного масла, чтобы сахар не стоял на первом–втором месте в составе», — пояснила Соломатина.

Как объяснила врач, кулич не сильно осложнит работу пищеварительного тракта. Однако важно оценивать общее количество съеденной за день еды. Большую нагрузку на пищеварительную систему могут оказать шашлыки, салаты с майонезом и пирожные на праздничных застольях.

Особенно это касается тех, кто соблюдал пост. Поскольку за время поста пищеварительная система перестроилась, и выходить надо плавно и постепенно. В связи с этим не стоит увлекаться жирной пищей в первый же день, добавила диетолог.

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Ранее, 14 апреля, врач-эндокринолог Видновской РКБ Анна Кузнецова рассказала, как без вреда для здоровья выйти из Великого поста. По ее словам, не стоит на Пасху злоупотреблять такими продуктами как яйца. В день можно съесть не более двух–трех штук. Кулич лучше есть в первой половине дня и не более 50 г.

Накануне врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» в Рязани Наталья Антонова рассказала, что пасхальные куличи могут быть опасны для людей с диабетом из-за высокого содержания в них сахара.

Специалист рассказала, что с куличами стоит быть осторожными людям с заболеваниями ЖКТ и лишним весом.

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