В главном храме ВС России прошла пасхальная служба

В главном храме Вооруженных сил (ВС) России ночью, 16 апреля, прошла пасхальная служба, сообщили в Минобороны России.

«Торжество объединило под сводами храма верующих военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил РФ, а также прихожан», — отметили в оборонном ведомстве.

Пасхальную службу возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност.

В ночь на 16 апреля в храме Христа Спасителя в столице началась самая масштабная пасхальная служба в России под руководством предстоятеля Русской православной церкви — патриарха Московского и всея Руси Кирилла. К настоящему времени в храм уже доставлен Благодатный огонь из Иерусалима, прибывший самолетом российской делегации ФАП.

Предстоятель РПЦ поздравил православных христиан с Пасхой.

Патриарх Кирилл прокомментировал рост числа воцерквленных христиан, объяснив это тем, что в местах, где идут боевые действия, люди массово обращаются к вере.

Кроме того, он призвал россиян и украинцев молиться за скорейшее урегулирование конфликта и восстановление мира между двумя братскими народами.

Пасхальную службу посетил президент России Владимир Путин. Глава государства традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в храме Христа Спасителя.