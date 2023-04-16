Страны G7 условятся снизить на 50% выбросы в автомобильном секторе

Министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран G7 в ходе переговоров в Саппоро договорятся к 2035 году снизить на 50% объем парниковых выбросов в автомобильной сфере. Об этом 16 апреля сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что к 2035 году выбросы углекислого газа должны быть сокращены на 50% по сравнению с уровнем 2000 года.

Также министры договорятся добиться прекращения загрязнения окружающей среды пластиком к 2040 году.

Накануне газета Nikkei Asia написала, что министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран G7 договорятся нацелиться на обеспечение к 2030 году 150 млн кВт электроэнергии за счет ветрогенерации. Этот показатель в семь раз превышает уровень выработки 2021 года. Также, согласно новой программе G7, выработка электроэнергии за счет солнечных панелей будет увеличена более чем в три раза и достигнет показателя в 1 млрд кВт.