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Голландский депутат раскритиковал передачу $40 млн фермерам на Украине
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Голландский депутат раскритиковал передачу $40 млн фермерам на Украине

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Амстердаму стоило бы позаботиться о соотечественниках вместо того, чтобы финансировать Киев. Такое мнение в субботу, 15 апреля, высказал лидер голландской правой «Партии свободы», депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс.

«Лицемерное и дефективное правительство Нидерландов уничтожает голландских фермеров, но при этом помогает украинским», — написал он в своем Twitter.

Таким образом политик прокомментировал решение властей выделить $40 млн на программу Всемирного банка по поддержке работников сельского хозяйства на Украине.

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Ранее, 14 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной, и как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт закончится. Венгерский политик подчеркнул, что Евросоюз тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, и это не может продолжаться бесконечно.

12 апреля Всемирный банк одобрил выделение гранта в размере $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Также предполагается получить дополнительное финансирование в размере до $300 млн от партнеров в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта.

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине $15,6 млрд в рамках кредитной программы на четыре года. Это самый большой кредит для Украины и первый значительный пакет финансирования от МВФ для страны, на территории которой ведется конфликт. Тогда в заявлении фонда указывалось, что в ближайшее время Киев получит первый транш в размере около $2,7 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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