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Волонтеры «Народного Фронта» доставили 1000 праздничных куличей в зону СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Волонтеры «Народного Фронта» доставили 1 тыс. праздничных куличей для военнослужащих 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса от сестер Кресто-Воздвиженского Иерусалимского женского монастыря. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

В преддверие светлого праздника пасхальные угощения освятили.

«Пасхальная радость — она дается всем <...> Сегодня мы эту радость вместе будем делить. Я вам ее привез», — отметил священник.

«Наше дело — помогать самым слабым и незащищенным»
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Ранее в этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о работе священников в зоне СВО. По словам патриарха, командование ВС РФ зачастую не соглашается допускать священников на поле боя из опасений, что противник может открыть по ним огонь. Тем не менее батюшки не оставляют российских военных, когда те нуждаются в духовной поддержке.

В ночь на воскресенье предстоятель РПЦ поздравил православных христиан с Пасхой.

Он признал, что сегодня в России и в мире происходят непростые события, умножающие скорби и страдания людей. В частности, патриарх упомянул о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Патриарх Кирилл прокомментировал рост числа воцерквленных христиан, объяснив это тем, что в местах, где идут боевые действия, люди массово обращаются к вере.

Он также призвал россиян и украинцев молиться за скорейшее урегулирование конфликта и восстановление мира между двумя братскими народами.

Самая масштабная пасхальная служба в России прошла в столице. Литургия в храме Христа Спасителя проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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