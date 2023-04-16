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В США заявили о желании Трампа отомстить Зеленскому

Newsweek: победа Трампа на выборах президента США станет катастрофой для Зеленского
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Бывший президент США Дональд Трамп планирует отомстить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за отказ в проведении расследовании в отношении сына действующего американского президента Джо Байдена. Об этом 15 апреля заявил в интервью Newsweek профессор Эмиль Нагенгаст.

«Если Трамп вернется в Белый дом, это будет катастрофой для Зеленского и Украины», — считает эксперт.

Как напомнил Нагенгаст, 19 сентября 2019 года Трамп попросил Зеленского расследовать причастность Хантера Байдена к коррупционным схемам на Украине. Однако он получил отказ. Несколько дней спустя Трампа подвергли импичменту в связи с заявлением об оказании давления на Зеленского в личных и политических интересах.

По словам Нагенгаста, Трамп принял этот инцидент на свой счет. В связи с этим профессор сделал вывод, что экс-президент США «жаждет отомстить».

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Ранее, 16 марта, Хантера Байдена и других членов семьи главы Белого дома уличили в получении $1,3 млн от компании из Китая. Деньги были переведены в начале марта 2017 года, примерно через два месяца после того, как Байден покинул пост вице-президента США.

3 марта стало известно, что Байдена-младшего подозревают в нарушении федерального закона. Обвинение было составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем президента США, которую он инструктировал, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. Нарушение состоит в том, что Хантер Байден осуществлял свою деятельность, не будучи зарегистрированным в качестве иноагента, что, согласно американскому законодательству, является серьезным обвинением.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин 3 февраля сказал, что проблемы со здоровьем президента США Джо Байдена, скандалы вокруг его сына Хантера и ослабление Демократической партии могут грозить Зеленскому отставкой.

Британское издание Daily Mail 3 января заявило, что министерство юстиции США скрывает не менее 400 страниц конфиденциальных документов, которые подтверждают связь Хантера и Джеймса Байденов с Китаем, Россией и Украиной.

29 декабря Трамп обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) США в сокрытии сведений о Хантере Байдене незадолго до президентских выборов 2020 года.

Также Трамп 29 августа призвал в срочном порядке признать выборы главы государства в 2020 году скомпрометированными и провести новое голосование. Он заявил, что ФБР якобы «похоронило» историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами 2020-го, потому что знало, что в противном случае Байден не выиграл бы.

Отчет, опубликованный газетой The New York Times 21 марта 2022 года, подтвердил подлинность компрометирующих электронных писем, которые были обнаружены в 2020 году на ноутбуке сына Байдена. Переписки подтверждают, что он использовал свое политическое влияние в зарубежных деловых отношениях.

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