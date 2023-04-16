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Экс-разведчик США заявил об угрозе ядерного конфликта из-за Вашингтона

Экс-разведчик США Риттер заявил об угрозе ядерного конфликта из-за действий Вашингтона
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Мир находится под угрозой ядерного конфликта из-за США. Об этом заявил 15 апреля экс-разведчик корпуса морской пехоты (КМП), бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в ходе онлайн-семинара международного Шиллеровского института.

Он указал на то, что размещение ядерного оружия подкреплено доктринами о превентивном ядерном ударе. При этом отношения Соединенных Штатов Америки и России сейчас похожи на ситуацию 1982 года, когда две страны буквально не взаимодействовали друг с другом по дипломатическим каналам. Он назвал такое положение опасным, поскольку в 2026 году завершается действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Без его замены наступит время, когда «США и Россия будут вести очень опасную гонку вооружений без механизма контроля», добавил эксперт.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда контроль над вооружениями практически мертв. Все озабочены американским ядерным арсеналом, безответственными действиями и заявлениями американских политических лидеров и неизбранным «глубинным государством». И если будем сидеть, ничего не предпринимая, мы продолжим движение к катастрофе», — сказал Риттер.

При этом переговорам по вопросу ДСНВ сегодня мешает позиция влиятельных бюрократических структур в Вашингтоне. Они стремятся лишь укрепить собственную власть.

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Ранее в этот день член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин в своем обращении к министру обороны заявила, что президент США хочет разжечь конфликт между Вашингтоном и Москвой и для этого отправляет американских военных на Украину. Грин подчеркнула, что конгресс никогда не одобрял присутствие Вооруженных сил США на Украине. То, к чему стремится Байден, демонстрирует его стремление «расширить военные действия между двумя ядерными державами», указала она.

14 апреля сенатор от Демократической партии Эд Марки сообщил, что конгрессмены внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает президенту США отдавать приказ о применении ядерного оружия без согласования с конгрессом. Аналогичный законопроект Марки и Лью впервые был внесен на рассмотрение в конгресс в 2016 году, но он не был принят.

Ранее, 5 апреля, депутат Андрей Свинцов сказал, что Вашингтон интенсивно нагнетает напряжение в вопросе ядерной войны с Россией. Таким образом он отреагировал на слова экс-сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса о том, что ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона.

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