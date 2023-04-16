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Благодатный огонь доставили на литургию в храм Христа Спасителя

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Благодатный огонь из Иерусалима в ночь на 16 апреля доставлен в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Христианскую святыню привез в храм Христа Спасителя глава делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП), председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.

«Несмотря на сложную обстановку, несмотря на сложные перипетии, мы рады принести пасхальную весть. <...> Мы признательны вам всем за то, что вы нас всегда здесь встречаете», — сказал Якунин после приземления спецборта с частицей Благодатного огня.

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В ночь на 16 апреля в храме Христа Спасителя в столице началась самая масштабная пасхальная служба в России. Литургия в храме Христа Спасителя проходит под руководством предстоятеля Русской православной церкви — патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В этот же день самолет российской делегации ФАП с частицей Благодатного огня из Иерусалима приземлился в аэропорту Внуково-3. В аэропорт направились представители различных епархий Русской православной церкви (РПЦ). Им предстоит доставить лампады с огнем в разные города страны.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи. В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий.

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