The Times узнала о беспокойстве спецслужб Британии из-за утечки данных США

Спецслужбы Великобритании обеспокоены из-за утечки секретных данных Пентагона, так как не знают, какая именно информация оказалась в Сети. Об этом 15 апреля сообщила газета The Times.

Отмечается, что силовиков Великобритании, которые делятся с Вашингтоном большим объемом секретных данных, беспокоит отсутствие ясности. По информации издания, страны делятся друг с другом записями телефонных разговоров и переписками по электронной почте. Именно этот тип разведданных в большинстве своем фигурирует в утечке Пентагона.

Помимо этого, Лондон беспокоит, что Вашингтон расширяет круг лиц, имеющих доступ к данным Великобритании.

Ранее, 14 апреля, газета The Washington Post сообщила, что союзники США выразили обеспокоенность касательно способности Вашингтона хранить секретные данные после инцидента с утечкой документов Пентагона в Сеть. По информации источников, информация о шпионаже шокирует не так сильно, как раньше, поскольку многие страны следят друг за другом.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

Газета Politico 10 апреля отмечала, что Вашингтон пытается урегулировать ситуацию с утечкой данных. Представители американских разведслужб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять их опасения. В настоящий момент проводится расследование, в ходе которого специалисты пытаются определить виновных и объем раскрытой информации.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post, часть документов была подготовлена зимой для председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных.

13 апреля агенты ФБР арестовали военнослужащего Джека Тейшейру, который подозревается в утечке секретных документов Пентагона. Обвинения ему были предъявлены официально 14 апреля. Военнослужащий предстал перед мировым судьей Дэвидом Хеннесси в Бостоне. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по делу об утечке секретных документов Пентагона.

Джо Байден 14 апреля поручил военным и службам разведки принять меры по защите секретных данных, чтобы утечки больше не повторялись. Также он дал поручение выяснить, по какой причине Тейшейра имел доступ к значительному объему информации.