Реклама
Прямой эфир
Мир
The Times узнала о беспокойстве спецслужб Британии из-за утечки данных США
Мир
ВВС Судана ударили по лагерю сил быстрого реагирования в Омдурмане
Мир
Силы быстрого реагирования заявили о захвате военных частей в Дарфуре
Мир
Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане
Мир
Совет ЛАГ проведет 16 апреля заседание по ситуации в Судане
Общество
Патриарх призвал россиян и украинцев сделать всё для восстановления мира
Общество
Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой
Общество
Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Мир
Венгрия временно запретила импорт сельхозпродуктов с Украины
Мир
Польша запретила ввоз сельхозпродукции с Украины до 30 июня
Мир
Пекин назвали ареной противостояния взглядов ФРГ и Китая на мировую политику
Мир
Совбез ООН 17 апреля обсудит ситуацию в Судане
Мир
УПЦ доставила на Украину Благодатный огонь через Румынию

The Times узнала о беспокойстве спецслужб Британии из-за утечки данных США

The Times: у спецслужб Великобритании есть повод бояться утечки секретных данных США
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецслужбы Великобритании обеспокоены из-за утечки секретных данных Пентагона, так как не знают, какая именно информация оказалась в Сети. Об этом 15 апреля сообщила газета The Times.

Отмечается, что силовиков Великобритании, которые делятся с Вашингтоном большим объемом секретных данных, беспокоит отсутствие ясности. По информации издания, страны делятся друг с другом записями телефонных разговоров и переписками по электронной почте. Именно этот тип разведданных в большинстве своем фигурирует в утечке Пентагона.

Помимо этого, Лондон беспокоит, что Вашингтон расширяет круг лиц, имеющих доступ к данным Великобритании.

База сданных: насколько достоверна утечка сведений из Пентагона
Появление секретных документов в интернете может быть американской кампанией по дезинформации

Ранее, 14 апреля, газета The Washington Post сообщила, что союзники США выразили обеспокоенность касательно способности Вашингтона хранить секретные данные после инцидента с утечкой документов Пентагона в Сеть. По информации источников, информация о шпионаже шокирует не так сильно, как раньше, поскольку многие страны следят друг за другом.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

Газета Politico 10 апреля отмечала, что Вашингтон пытается урегулировать ситуацию с утечкой данных. Представители американских разведслужб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять их опасения. В настоящий момент проводится расследование, в ходе которого специалисты пытаются определить виновных и объем раскрытой информации.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post, часть документов была подготовлена зимой для председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных.

13 апреля агенты ФБР арестовали военнослужащего Джека Тейшейру, который подозревается в утечке секретных документов Пентагона. Обвинения ему были предъявлены официально 14 апреля. Военнослужащий предстал перед мировым судьей Дэвидом Хеннесси в Бостоне. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по делу об утечке секретных документов Пентагона.

Джо Байден 14 апреля поручил военным и службам разведки принять меры по защите секретных данных, чтобы утечки больше не повторялись. Также он дал поручение выяснить, по какой причине Тейшейра имел доступ к значительному объему информации.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023