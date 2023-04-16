В Киево-Печерской лавре началось пасхальное богослужение

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский Онуфрий начал пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба УПЦ.

«Богослужение светлого Христова Воскресения в Киево-Печерской лавре возглавляет блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий», — говорится в Telegram-канале УПЦ.

Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой УПЦ, на пасхальной службе в Киево-Печерской лавре присутствует много людей.

В ночь на 16 апреля в храме Христа Спасителя в Москве началась самая масштабная пасхальная служба в России. Богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал россиян и украинцев молиться за восстановление мира между двумя народами.

Накануне делегация канонической УПЦ привезла Благодатный огонь на самолете через Румынию. Вскоре он был передан в Киево-Печерскую лавру и во все епархии УПЦ.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи. В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий.

«Известия» побывали в Киево-Печерской лавре в канун Пасхи. Отмечается, что обстановка в храме спокойная. Прихожане несут в обитель куличи и яйца, чтобы освятить их накануне светлого праздника.