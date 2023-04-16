В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву в ночь на 16 апреля. Самолет российской делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП) приземлился в аэропорту Внуково-3.

В аэропорт направились представители различных епархий Русской православной церкви (РПЦ). Им предстоит доставить лампады с огнем в разные города страны.

Отмечается, что в столице святыню передадут 12 храмам, начиная с кафедрального собора РПЦ, где проходит ночное пасхальное богослужение под руководством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Накануне вечером делегация канонической Украинской православной церкви (УПЦ) привезла Благодатный огонь на Украину через Румынию. Он будет направлен в Киево-Печерскую лавру и во все епархии УПЦ.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи. В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий.

Согласно историческим источникам, схождение Благодатного огня люди наблюдают уже около 16 веков. По преданию, если чуда не произойдет в назначенное время, это станет дурным предзнаменованием для всего человечества. Считается, что вслед за этим придут конец миру и Страшный суд, где каждый будет держать ответ за свои грехи.

До этого, 12 апреля, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов заверил, что в случае «несхождения» Благодатного огня конца света не будет, это частное богословское мнение, а не истина.