Реклама
Прямой эфир
Мир
The Times узнала о беспокойстве спецслужб Британии из-за утечки данных США
Мир
ВВС Судана ударили по лагерю сил быстрого реагирования в Омдурмане
Мир
Силы быстрого реагирования заявили о захвате военных частей в Дарфуре
Мир
Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане
Мир
Совет ЛАГ проведет 16 апреля заседание по ситуации в Судане
Общество
Патриарх призвал россиян и украинцев сделать всё для восстановления мира
Общество
Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой
Общество
Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Мир
Венгрия временно запретила импорт сельхозпродуктов с Украины
Мир
Польша запретила ввоз сельхозпродукции с Украины до 30 июня
Мир
Пекин назвали ареной противостояния взглядов ФРГ и Китая на мировую политику
Мир
Совбез ООН 17 апреля обсудит ситуацию в Судане
Мир
УПЦ доставила на Украину Благодатный огонь через Румынию

В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву в ночь на 16 апреля. Самолет российской делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП) приземлился в аэропорту Внуково-3.

В аэропорт направились представители различных епархий Русской православной церкви (РПЦ). Им предстоит доставить лампады с огнем в разные города страны.

«Когда сошел Благодатный огонь, душа пела»
Как православные встретили первую за три года Пасху без коронавирусных ограничений

Отмечается, что в столице святыню передадут 12 храмам, начиная с кафедрального собора РПЦ, где проходит ночное пасхальное богослужение под руководством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Накануне вечером делегация канонической Украинской православной церкви (УПЦ) привезла Благодатный огонь на Украину через Румынию. Он будет направлен в Киево-Печерскую лавру и во все епархии УПЦ.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи. В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий.

Согласно историческим источникам, схождение Благодатного огня люди наблюдают уже около 16 веков. По преданию, если чуда не произойдет в назначенное время, это станет дурным предзнаменованием для всего человечества. Считается, что вслед за этим придут конец миру и Страшный суд, где каждый будет держать ответ за свои грехи.

До этого, 12 апреля, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов заверил, что в случае «несхождения» Благодатного огня конца света не будет, это частное богословское мнение, а не истина.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023