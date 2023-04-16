Минимум два человека пострадали в результате взрыва гранаты в Киеве

Два человека получили ранения в результате взрыва гранаты в Деснянском районе Киева. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщила Национальная полиция Украины на официальной странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Предварительно правоохранители выяснили, что взорвалась граната, в результате чего мужчина и его знакомая получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Полиция также заявила, что пострадавшие были госпитализированы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что в украинских Черновцах мужчина угрожал взорвать гранату в помещении апелляционного суда.