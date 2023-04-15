Пекин назвали ареной противостояния взглядов ФРГ и Китая на мировую политику

Пекин стал ареной противостояния взглядов Германии и Китая на мировую политику. Об этом 15 апреля написал немецкий журнал Der Spiegel.

По оценкам аналитиков издания, в ходе переговоров главы МИД Германии Анналены Бербок и ее китайского коллеги Цинь Гана был сильный контраст между заявлениями министров. Эксперты назвали встречу ареной противостояния взглядов ФРГ и Китая на мировую политику.

Во время визита в Пекин Беброк осудила руководство КНР, затронула события вокруг Тайваня и подняла вопрос положения уйгурского меньшинства. При этом глава МИД Китая призвал сохранить трезвость и здравомыслие во «избежание исторических трагедий».

Официальный визит Бербок в Китай длился с 13 по 15 апреля.

Ранее в этот день глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Пекине отметил, что Китай продолжит проводить независимую внешнюю политику. Кроме того, Пекин намерен противодействовать политике притеснения и запугивания.

Также Пекин рассчитывает на то, что Германия поддержит возвращение Тайваня в состав КНР. По словам Ван И, сепаратистская деятельность сторонников независимости острова угрожает безопасности в регионе, и в частности в Тайваньском проливе. Бербок, в свою очередь, заверила, что Берлин понимает важность тайваньского вопроса и сохраняет приверженность политике «одного Китая».

14 апреля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что руководство Китая указало Бербок в ходе ее визита в КНР, что продвижение переговоров является единственным путем урегулирования украинского кризиса.

В тот же день министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время обсуждения конфликта на Украине с Бербок в Пекине сообщил, что конфликтов и кризисов можно избежать, если учитывать законные интересы других стран в области безопасности. Министр добавил, что КНР всегда занимала сторону мира и продолжит направлять усилия ради прекращения конфликта и возобновления переговоров.

Обозреватель китайского издания «Хуаньцю шибао» Чжао Цзяньдун 7 апреля заявил, что западным странам необходимо усвоить урок взаимного уважения и перестать учить другие страны, навязывая свое мнение по всем вопросам.