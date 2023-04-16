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Врачи дали рекомендации по борьбе с сезонной аллергией

Справиться с аллергией весной помогут спецпрепараты и соблюдение мер бытовой безопасности
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Фото: Global Look Press/Rawcolor.Nl
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Чтобы облегчить себе жизнь весной, аллергикам рекомендуют употреблять антигистаминные препараты и соблюдать бытовые меры безопасности. Об этом в субботу, 15 апреля, напомнила врач-дерматовенеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Также она отметила, что одним из самых действенных методов борьбы с аллергией на сегодняшний день является аллерген-специфическая иммунная терапия (АСИТ).

«В этом случае в организм пациента постепенно, в нарастающей дозировке, вводят аллергены. Иммунитет адаптируется и со временем перестает на них реагировать», — объяснила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Помимо этого, эксперт посоветовала максимально ограничить взаимодействие с раздражителями: использовать маски или марлевые повязки, надевать солнечные очки, чтобы защитить себя от контакта с пыльцой в период цветения. Также будет полезным регулярно стирать уличную одежду и проводить в доме влажную уборку. Проветривать помещения стоит в дождливую погоду, когда пыльца не летает в воздухе.

В свою очередь, аллерголог и эксперт телеканала «Доктор» Ксения Рябова призвала поддерживать влажность воздуха на уровне 40–45%. Для этого можно использовать специальные приборы. Также она рекомендовала обратить внимание на бризеры и другие системы фильтрации, которые обеспечат приток свежего и чистого воздуха в квартиру без необходимости открывать окна.

Наконец, период активного цветения — отличный повод запланировать поездку в другой регион РФ, где этот процесс еще не начался или уже закончился.

Пыльца столбом: пик обострения аллергии придется на начало апреля
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Ранее, 13 апреля, врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина призвала не заниматься самолечением поллиноза (аллергии на пыльцу растений), иначе это может вызвать перекрестную аллергию на пищевые продукты. В этом случае организм начинает реагировать не только на сам аллерген, но и на другие вещества, похожие по строению.

До этого, 9 апреля, специалист рассказала «Известиям», что аллергии стали прогрессировать из-за среды обитания человека. Если функция иммунной системы нарушена, то развиваются тяжелые заболевания, такие как бронхиальная астма, рецидивирующая крапивница, аллергия на пыльцу растений и многое другое.

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