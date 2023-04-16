Сомнолог предупредил о негативном эффекте мелатонина на качество сна

Мелатонин — вещество, сигнализирующее организму о наступлении ночи. Руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин сообщил 15 апреля «Газете.Ru», что отдельный прием мелатонина может как помочь справиться с бессонницей, так и усугубить ее.

«Мелатонин не является снотворным препаратом. У кого-то он может улучшить сон, у кого-то — ухудшить. Но у большинства он не работает вообще, потому что причины нарушений сна часто не связаны с его выработкой», — сказал он.

По словам специалиста, не всегда бессонница проходит самостоятельно. При острой бессоннице можно пропить короткий курс снотворных. При этом, если она длится уже более трех месяцев, психотропные и снотворные препараты принимать не стоит, так как они могут оказаться смертельно опасны.

«В целом существует более 80 видов нарушений сна. Важнее воздействовать именно на их причину, а не маскировать нарушения снотворными», — добавил сомнолог.

Калинкин подчеркнул, что улучшить качество сна может помочь изменение образа жизни. Он отметил, что сон должен длиться не менее семи часов. При его нарушениях стоит увеличить физические нагрузки, изменить график сна и проводить больше времени на солнце.

Ранее, 11 апреля, врач-эндокринолог ИНВИТРО Елена Прокопенко рассказала, что длительное нарушение сна и недосыпание может стать причиной развития сахарного диабета, ожирения, нарушения репродуктивной функции, депрессии, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Взрослому человеку необходимо минимум 6,5 часа ежедневного ночного сна, оптимально — семь–восемь часов. Кроме того, важно ложиться до 23:00, а также следить за условиями сна, добавила специалист.