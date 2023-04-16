Реклама
Прямой эфир
Мир
Силы быстрого реагирования заявили о захвате военных частей в Дарфуре
Мир
Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане
Мир
Совет ЛАГ проведет 16 апреля заседание по ситуации в Судане
Общество
Патриарх призвал россиян и украинцев сделать всё для восстановления мира
Общество
Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой
Общество
Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Мир
Венгрия временно запретила импорт сельхозпродуктов с Украины
Мир
Польша запретила ввоз сельхозпродукции с Украины до 30 июня
Мир
Пекин назвали ареной противостояния взглядов ФРГ и Китая на мировую политику
Мир
Совбез ООН 17 апреля обсудит ситуацию в Судане
Мир
УПЦ доставила на Украину Благодатный огонь через Румынию
Мир
На митинг в Тель-Авиве вышли более 160 тыс. человек
Мир
В Вашингтоне заявили о дистанцировании Франции от США из-за России

Сомнолог предупредил о негативном эффекте мелатонина на качество сна

Сомнолог Калинкин предупредил о негативном эффекте мелатонина на качество сна
0
Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мелатонин — вещество, сигнализирующее организму о наступлении ночи. Руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин сообщил 15 апреля «Газете.Ru», что отдельный прием мелатонина может как помочь справиться с бессонницей, так и усугубить ее.

«Мелатонин не является снотворным препаратом. У кого-то он может улучшить сон, у кого-то — ухудшить. Но у большинства он не работает вообще, потому что причины нарушений сна часто не связаны с его выработкой», — сказал он.

По словам специалиста, не всегда бессонница проходит самостоятельно. При острой бессоннице можно пропить короткий курс снотворных. При этом, если она длится уже более трех месяцев, психотропные и снотворные препараты принимать не стоит, так как они могут оказаться смертельно опасны.

«В целом существует более 80 видов нарушений сна. Важнее воздействовать именно на их причину, а не маскировать нарушения снотворными», — добавил сомнолог.

Калинкин подчеркнул, что улучшить качество сна может помочь изменение образа жизни. Он отметил, что сон должен длиться не менее семи часов. При его нарушениях стоит увеличить физические нагрузки, изменить график сна и проводить больше времени на солнце.

Рота, подъем: врачи раскрыли способы оправиться после бессонной ночи
Для лучшего отдыха важно не снижать давление сна и проводить день вне кровати

Ранее, 11 апреля, врач-эндокринолог ИНВИТРО Елена Прокопенко рассказала, что длительное нарушение сна и недосыпание может стать причиной развития сахарного диабета, ожирения, нарушения репродуктивной функции, депрессии, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Взрослому человеку необходимо минимум 6,5 часа ежедневного ночного сна, оптимально — семь–восемь часов. Кроме того, важно ложиться до 23:00, а также следить за условиями сна, добавила специалист.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023