Эксперт назвала востребованные в скором будущем цифровые профессии

В скором будущем станут востребованы специалисты по работе с искусственным интеллектом и нейросетями. Об этом в субботу, 15 апреля, рассказала «Газете.Ru» основатель и преподаватель международной онлайн-школы DeFIN Наталия Иванова.

По ее словам, рынок новых профессий только формируется. Это связано с тем, что бизнес пока не до конца понимает принципы работы на новых площадках, какие возможности они дают, например, как закупать рекламу в Telegram. Поэтому не все работодатели разобрались, какие именно специалистов им нужны.

Она сообщила, что на рынке востребованы создатели чат-ботов для бизнеса, no-code-программисты, веб-дизайнеры, дизайнеры виртуальной реальности, интернет-маркетологи, аналитики.

Кроме того, Иванова посоветовала монетизировать свои знания и хобби.

«Учитесь монетизировать свой контент почти сразу же. Получение первых денег от своего канала невероятно вдохновляет и мотивирует. От онлайн-профессий часто отказываются люди, которые не разобрались или не получили первый результат», — рассказала она.

Специалист также отметила, что не стоит гнаться за широкими профессиями, поскольку им обучают годами, потом еще нужно много времени для получения практического опыта, чтобы конкурировать на рынке. При этом зайти в узкую профессию, близкую к своей специальности, можно довольно быстро из-за знакомого набора инструментов, близкого опыта, понимания сферы. Новая профессия лучше раскрывает и актуализирует старые навыки.



«Например, таргетолог осваивает SMM, SMM изучает копирайтинг, маркетолог решил обучиться интернет-маркетингу или изучает PR. В результате получается связка профессий, расширяющая возможности и востребованность специалиста», — заявила эксперт.



Иванова добавила, что лучше всего обосноваться на одной площадке, и досконально изучить ее.

«Вертикальные видеоролики в топе, Telegram набирает популярность, все эксперты устремились сюда — явно видно, что в этих направлениях имеет смысл развиваться, потому что все клиенты (а значит, и деньги) тоже будут здесь. Но не стоит пытаться охватить все площадки сразу», — заключила она.

Ранее, 14 апреля, Минтруд на основании вакансий центров занятости привел самые высокооплачиваемые профессии в промышленности.



Топ возглавил заместитель главного инженера по производству в Якутии — кандидат может получить работу с зарплатой от 476 650 рублей. На втором месте претендент на должность механика рефрижераторных установок в этом же регионе (от 350 тыс.). Замыкает тройку вакансия машиниста подъемника в Сахалинской области (от 330 тыс. рублей).