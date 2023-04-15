УПЦ доставила на Украину Благодатный огонь через Румынию

Делегация канонической Украинской православной церкви (УПЦ) 15 апреля привезла Благодатный огонь на самолете через Румынию, вскоре он будет передан в Киево-Печерскую лавру и во все епархии УПЦ.

«В Сучаве (Румыния) официальную делегацию УПЦ встретили священнослужители Черновицкой епархии, после чего Благодатный огонь будет доставлен в город Черновцы, откуда святыня будет передана в Киево-Печерскую лавру и в епархии УПЦ», — говорится в сообщении пресс-службы УПЦ.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи. В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий.

В этот же день самолет с частицей Благодатного огня вылетел из Израиля в Москву. Он прибудет в московский аэропорт Внуково-3 в ночь на 16 апреля. На встречу огня приедут представители различных епархий Русской православной церкви (РПЦ), которые отвезут его более чем в 50 городов России. Лампаду с огнем также привезут в храм Христа Спасителя в Москве, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет ночное пасхальное богослужение.

«Известия» побывали в Киево-Печерской лавре в канун Пасхи. Отмечается, что обстановка в храме спокойная. Прихожане несут в обитель куличи и яйца, чтобы освятить их накануне светлого праздника.