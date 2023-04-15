В тоннеле станции метро «Первомайская» задержали пьяного мужчину

В Москве задержан пьяный мужчина, зашедший в тоннель на станции метро «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Предварительно установлено, что 15 апреля на станции метро «Первомайская» гражданин с внешними признаками опьянения спустился на пути и зашел в тоннель. Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — передает ТАСС сообщение управления.

Ранее в этот день сообщалось, что интервалы движения поездов на восточном участке синей линии Московского метрополитена были временно увеличены из-за человека на путях.