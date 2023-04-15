Реклама
Прямой эфир
Мир
На митинг в Тель-Авиве вышли более 160 тыс. человек
Мир
В Вашингтоне заявили о дистанцировании Франции от США из-за России
Мир
Главком ВС Судана издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования
Мир
В США заявили о сокрытии Пентагоном ключевой роли боев за Артемовск
Мир
Конгрессмен раскритиковал власти США из-за слабого контроля за секретными данными
Мир
Британский актер Мюррей Мелвин умер в возрасте 90 лет
Мир
В ВСУ заявили о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске
Мир
Министр труда Франции не увидел причин для затягивания принятия пенсионной реформы
Мир
Премьер Украины рассказал о разработке «плана Маршалла» вместе с США
Мир
В Швеции отпустили задержанную по подозрению в шпионаже россиянку
Мир
Организаторов акции с танком у посольства России в Берлине оштрафовали
Спорт
Андрей Рублев вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло
Мир
Армия Судана отказалась от переговоров с силами быстрого реагирования

В тоннеле станции метро «Первомайская» задержали пьяного мужчину

В Москве задержали пьяного мужчину, зашедшего в тоннель на станции метро «Первомайская»
0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве задержан пьяный мужчина, зашедший в тоннель на станции метро «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Предварительно установлено, что 15 апреля на станции метро «Первомайская» гражданин с внешними признаками опьянения спустился на пути и зашел в тоннель. Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — передает ТАСС сообщение управления.

Подземный код: как Москва получила лучший в мире метрополитен
Строительство подземки было делом государственной важности

Ранее в этот день сообщалось, что интервалы движения поездов на восточном участке синей линии Московского метрополитена были временно увеличены из-за человека на путях.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023