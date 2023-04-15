В США заявили о сокрытии Пентагоном ключевой роли боев за Артемовск

Руководство Пентагона целенаправленно отказывается говорить о ключевом значении битвы за Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом в субботу, 15 апреля, заявил экс-разведчик корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в беседе с журналистом Стивеном Гарднером.

«Ллойд Остин [шеф Пентагона] знает правду, он не дурак. Его советники — высококлассные военные профессионалы, которые понимают, что если какая-то армия бросает 30% боеспособного личного состава в одну битву, то это решающая битва, возможно, самая главная в этом конфликте», — отметил бывший офицер.

Ранее в этот день пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый сообщил, что в Артемовске ведутся беспрецедентно тяжелые бои.

Тогда же в российском Минобороны рассказали о занятии еще двух кварталов Артемовска на северной и южной окраинах города.

Накануне сотрудник ЧВК «Вагнер» заявил, что ВС РФ выдавливают украинские подразделения из Артемовска, зажимая их в клещи. Он также призвал боевиков ВСУ бежать, пока кольцо вокруг города не замкнулось.

13 апреля бывший американский разведчик Тони Шаффер допустил, что президент Украины Владимир Зеленский «сделает всё возможное, чтобы поддерживать видимость того, что Артемовск не сдан», даже если для этого придется пожертвовать большим числом военных.

При этом страны Запада видят реальные неудачи ВСУ, в скором времени страны-союзники сами подтолкнут Киев сесть за стол переговоров. Об этом в четверг рассказали сотрудники американского совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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