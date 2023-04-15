Британский актер Мюррей Мелвин умер в возрасте 90 лет

Британский актер театра и кино Мюррей Мелвин скончался 14 апреля в Лондоне на 91-м году жизни. Об этом 15 апреля сообщила газета Daily Mail.

В 1961 году Мелвин снялся в фильме «Вкус меда», за что получил «Серебряную пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.

В дальнейшем он снимался в таких известных фильмах, как «Барри Линдон», «Дьяволы», «Призрак оперы», «Дэвид Копперфильд», а также сериалах «Торчвуд» и «Доктор Кто». Мелвин особенно часто сотрудничал с режиссером Кеном Расселом.