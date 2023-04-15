Самолет с Благодатным огнем приземлился на дозаправку в Сочи

Самолет с Благодатным огнем на борту, вылетевший ранее в этот день из Иерусалима, приземлился на дозаправку в Сочи. Об этом сообщает «РИА Новости».

Далее борт направится в Москву.

Специальный рейс со святыней покинул аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве ранее в субботу. Он прибудет в московский аэропорт Внуково-3. Доставку Благодатного огня в Россию организует Фонд Андрея Первозванного с 2003 года.

Встречать его приедут представители различных епархий Русской православной церкви (РПЦ), которые отвезут его более чем в 50 городов России.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи. В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий.