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Захарова вспомнила притчу об Иуде после отказа Польши от украинского зерна

Захарова о решении Польши запретить импорт зерна с Украины: «иуды подавились зерном»
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Польши запретить импорт зерна с Украины. Об этом 15 апреля она написала в своем Telegram-канале.

«Коротко о зерновой сделке. Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», — сообщила дипломат. Таким образом она намекнула на отрывок из Евангелия от Матфея о том, как раскаявшийся Иуда «бросил сребреники в храме, вышел, пошел и удавился».

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В этот день правительство Польши ввело временный запрет на ввоз украинского зерна и уполномочило профильные ведомства принять меры для стабилизации зернового рынка в стране. При этом отмечалось, что министры сельского хозяйства и технологий находятся в постоянном контакте с властями Украины для решения ситуации с поставками зерна.

Польша стала не первой страной, которая приняла такое решение. Двумя днями ранее, 13 апреля, министерство сельского хозяйства и развития регионов Словакии запретило переработку и продажу украинского зерна и муки на территории республики. Причиной стало наличие в продукции запрещенных в ЕС пестицидов.

Против ввоза украинского зерна в Польшу выступали польские фермеры, которые 12 апреля заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну ввозили зерно с Украины. Как заявил министр сельского хозяйства Роберт Телюс, поставки зерна продлятся недолго, так как Киев уже заявил о скором прекращении транспортировки зерна в соседнюю страну.

После протеста фермеров в польском Щецине из-за наплыва украинского зерна 23 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Помимо Польши с подобными проблемами столкнулись фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

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