Четыре человека получили ранения в ходе стрельбы возле бара в Аризоне

Четыре человека были ранены в результате возникшей возле бара в американском штате Аризона стрельбы. Об этом передает телеканал ABC15.

Уточняется, что все пострадавшие — мужчины, один из них является охранником заведения. Инцидент произошел около полуночи по местному времени.

Предварительно полиция установила, что стрельба началась на парковке бара после того, как несколько компаний людей попросили его покинуть.

Информация о возможном подозреваемом не разглашается. Полиция также до сих пор пытается выяснить, сколько человек открыло огонь на парковке.

Накануне сообщалось, что во время несанкционированного музыкального мероприятия в Приморском парке в Бриджпорте американского штата Коннектикут, где собралось более 200 человек, произошла стрельба. По данным местных СМИ, огнестрельные ранения получили три человека. Пострадавшие — 24-летний мужчина и две 23-летние женщины.