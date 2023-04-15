Реклама
Прямой эфир
Мир
Конгрессмен раскритиковал власти США из-за слабого контроля за секретными данными
Мир
Британский актер Мюррей Мелвин умер в возрасте 90 лет
Мир
В ВСУ заявили о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске
Мир
Министр труда Франции не увидел причин для затягивания принятия пенсионной реформы
Мир
Премьер Украины рассказал о разработке «плана Маршалла» вместе с США
Мир
В Швеции отпустили задержанную по подозрению в шпионаже россиянку
Мир
Организаторов акции с танком у посольства России в Берлине оштрафовали
Спорт
Андрей Рублев вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло
Мир
Армия Судана отказалась от переговоров с силами быстрого реагирования
Мир
Политолог допустил начало нового этапа гражданской войны в Судане
Мир
Иранское СМИ назвало утечку документов Пентагона сигналом о неготовности Киева
Мир
Премьер Молдавии заявил об ограниченных возможностях жителей страны
Мир
Спецназ и армия Судана вступили в бой за штаб-квартиру ВВС

Четыре человека получили ранения в ходе стрельбы возле бара в Аризоне

0
Фото: TASS/ZUMA/Jake Bacon
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре человека были ранены в результате возникшей возле бара в американском штате Аризона стрельбы. Об этом передает телеканал ABC15.

Уточняется, что все пострадавшие — мужчины, один из них является охранником заведения. Инцидент произошел около полуночи по местному времени.

Предварительно полиция установила, что стрельба началась на парковке бара после того, как несколько компаний людей попросили его покинуть.

Информация о возможном подозреваемом не разглашается. Полиция также до сих пор пытается выяснить, сколько человек открыло огонь на парковке.

Накануне сообщалось, что во время несанкционированного музыкального мероприятия в Приморском парке в Бриджпорте американского штата Коннектикут, где собралось более 200 человек, произошла стрельба. По данным местных СМИ, огнестрельные ранения получили три человека. Пострадавшие — 24-летний мужчина и две 23-летние женщины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023