На синей ветке метро Москвы увеличивали интервалы движения из-за человека на пути

Интервалы движения поездов на восточном участке синей линии Московского метрополитена были временно увеличены. Об этом сообщил в субботу, 15 апреля, столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — отмечается в публикации.

Подробности не приводятся. По состоянию на 20:20 мск движение вводится в график.

Накануне похожий случай произошел на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы. Там также поезда следовали с увеличенными интервалами из-за человека на пути.