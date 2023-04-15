На синей ветке метро Москвы увеличивали интервалы движения из-за человека на пути
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- На синей ветке метро Москвы увеличивали интервалы движения из-за человека на пути
Интервалы движения поездов на восточном участке синей линии Московского метрополитена были временно увеличены. Об этом сообщил в субботу, 15 апреля, столичный дептранс в своем Telegram-канале.
«На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — отмечается в публикации.
Подробности не приводятся. По состоянию на 20:20 мск движение вводится в график.
Накануне похожий случай произошел на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы. Там также поезда следовали с увеличенными интервалами из-за человека на пути.