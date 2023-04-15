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Премьер Украины рассказал о разработке «плана Маршалла» вместе с США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вашингтон и Киев разрабатывают аналог «плана Маршалла» для восстановления Украины. Об этом 15 апреля рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Результаты встречи с представителями американского правительства в очередной раз подтвердили стратегический характер наших взаимоотношений. На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге «плана Маршала» для Украины, о трансформации экономики», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Глава украинского правительства отметил, что прямые иностранные инвестиции, в том числе из США, позволят трансформировать экономику Украины. Шмыгаль также отметил, что обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличение военной помощи.

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Ранее, 13 апреля, заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон планирует содействовать восстановлению Украины. По ее словам, Киев может рассчитывать на помощь Штатов в укреплении правительственных институтов Украины, восстановлении энергетической инфраструктуры и реализации антикоррупционных программ.

До этого, 30 марта, США объявили, что выделили Украине $400 млн на финансовую и гуманитарную помощь в восстановлении разрушенной энергетической системы. В нее вошли более 2,6 тыс. электрогенераторов, 70 км стальных труб для отопления, мобильные электростанции мощностью 28 МВт и около 360 обогревательных палаток.

Ранее, 1 февраля, стало известно, что UDAID направит Украине $135 млн из ликвидированного американо-российского инвестиционного фонда. Отмечается, что основные средства пойдут на восстановление экономики страны.

Также в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает инвестиций от Германии, Франции и Италии для восстановления страны. По его словам, Украина решила отдать приоритет европейскому рынку.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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