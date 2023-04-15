Премьер Украины рассказал о разработке «плана Маршалла» вместе с США

Вашингтон и Киев разрабатывают аналог «плана Маршалла» для восстановления Украины. Об этом 15 апреля рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Результаты встречи с представителями американского правительства в очередной раз подтвердили стратегический характер наших взаимоотношений. На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге «плана Маршала» для Украины, о трансформации экономики», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Глава украинского правительства отметил, что прямые иностранные инвестиции, в том числе из США, позволят трансформировать экономику Украины. Шмыгаль также отметил, что обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличение военной помощи.

Ранее, 13 апреля, заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон планирует содействовать восстановлению Украины. По ее словам, Киев может рассчитывать на помощь Штатов в укреплении правительственных институтов Украины, восстановлении энергетической инфраструктуры и реализации антикоррупционных программ.

До этого, 30 марта, США объявили, что выделили Украине $400 млн на финансовую и гуманитарную помощь в восстановлении разрушенной энергетической системы. В нее вошли более 2,6 тыс. электрогенераторов, 70 км стальных труб для отопления, мобильные электростанции мощностью 28 МВт и около 360 обогревательных палаток.

Ранее, 1 февраля, стало известно, что UDAID направит Украине $135 млн из ликвидированного американо-российского инвестиционного фонда. Отмечается, что основные средства пойдут на восстановление экономики страны.

Также в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает инвестиций от Германии, Франции и Италии для восстановления страны. По его словам, Украина решила отдать приоритет европейскому рынку.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.