В Швеции отпустили задержанную по подозрению в шпионаже россиянку

В Швеции отпустили ранее задержанную по подозрению в промышленном шпионаже россиянку. Об этом 15 апреля говорится в сообщении прокуратуры страны.

«Подозрения в отношении арестованного в четверг ослабли, а также не было достаточных оснований для задержания. Поэтому сегодня я принял решение об освобождении человека», — заявил старший прокурор Джеймс фон Рейс.

Прокуратура сообщает, что россиянка всё же остается подозреваемой. Предварительное следствие по делу продолжается, по нему проводятся дополнительные следственные мероприятия.

По информации шведского телеканала TV4, из-за ареста женщины нескольких человек доставили на допрос, а в разных местах прошли обыски.

Ранее в этот день телеканал SVT сообщил о задержании гражданки России по подозрению в корпоративном шпионаже. Подозреваемая работала на нефтеперерабатывающем заводе Preemraff в Гётеборге.