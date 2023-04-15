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Зеленский ввел санкции против 438 физических лиц и 254 предприятий из России и Белоруссии

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Владимир Зеленский ввел санкции против 438 физических лиц и 254 предприятий из России и Белоруссии. Это следует из указов, опубликованных на его сайте в субботу, 15 апреля.

При этом ограничения инициировал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Именно его решение одобрил Зеленский.

Санкции, в частности, предполагают блокировку активов. Они вводятся сроком от 10 до 50 лет.

Ограничения коснулись спортсменов, IТ-компаний и пр.

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Это не первые санкции, который российский лидер вводит против граждан России. Ранее, 1 апреля, Зеленский ввел санкции в отношении 33 россиян и 225 российских компаний. Ограничения предусматривают, в частности, блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие ограничения, всего 11 мер. Под санкции также попал бывший президент компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

Санкции против РФ также вводят европейские страны. В настоящее время в отношении России действует 10 пакетов санкций, принятых Евросоюзом.

Санкционное давление на РФ усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.

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