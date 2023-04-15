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Организаторов акции с танком у посольства России в Берлине оштрафовали

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Фото: Global Look Press/Simone Kuhlmey
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Организаторы акции с танком Т-72, который был размещен на улице Унтер-ден-Линден в Берлине, получили счет за использование городской земли. Об этом 15 апреля сообщила газета B.Z.

Счет предъявили Энно Ленце и Виланду Гибелю. Они должны оплатить €806,2 за использование 43,08 кв. м на протяжении четырех дней. У них есть семь дней на оплату.

Издание отмечает, что, так как акция была заявлена как инсталляция арт-объекта, землю под нее необходимо было арендовать. Организаторы могли бы провести ее бесплатно, если бы это была демонстрация протеста, но в таком случае власти города имели право перенести ее в другое место.

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24 февраля в ходе митинга в Берлине напротив российского посольства был установлен танк, дуло которого было направлено в сторону дипмиссии. На следующий день местные жители начали приносить к нему красные розы в память о погибших русских солдатах. Цветы также возложил праправнук первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка, который призвал к переговорам и напомнил, что никто не хочет противостояния с Россией. Позже в тот день с танка сорвали украинский флаг.

Позднее, 26 февраля, в российском диппредставительстве в Берлине сообщили, что провокация с установкой подбитого танка не встретила сочувствия и поддержки у граждан ФРГ.

28 февраля посольство России в Германии опровергло заявления об участии ведомства в организации акции по возложению цветов к российскому танку Т-72. Также дипломаты выразили благодарность местным жителям за «искренний душевный порыв».

В тот же день танк был демонтирован и отправлен в Нидерланды.

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