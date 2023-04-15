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Фото дня: православные россияне готовятся к Пасхе

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В России полным ходом идет подготовка к светлому празднику Пасхи. На фото куличи, изготовленные на предприятии «Крымхлеб»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В России полным ходом идет подготовка к светлому празднику Пасхи. На фото куличи, изготовленные на предприятии «Крымхлеб»
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