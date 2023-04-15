В Москве нашли тело обвиняемого в растрате бывшего главы РСУ МВД

В Москве найдено тело бывшего главы ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» Алексея Смыка. Об этом 15 апреля сообщает ИА REGNUM.

«На полу в квартире на проспекте Маршала Жукова было обнаружено тело 53-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. Полиция не нашла на месте признаков насильственной смерти. Тело бывшего высокопоставленного чиновника изучат криминалисты», — рассказал источник агентства.

С обращением по поводу пропажи Смыка 13 апреля обратилась в полицию его родственница. Она утверждала, что мужчина в течение нескольких часов не отвечал на ее звонки. Чтобы попасть в его квартиру, полиция вскрыла дверь.

Смыка обвиняли в злоупотреблении полномочиями, в результате чего был нанесен ущерб в размере 830 млн рублей. В декабре 2018 года он был арестован по ч. 2 ст. 201 УК РФ. МВД перечислило его предприятию средства в качестве авансового платежа для проведения работ на трех объектах министерства, но строительство не началось. В дальнейшем РСУ стало банкротом.

Подозреваемый не признал вину. Смык был заключен в СИЗО, но в дальнейшем был переведен на домашний арест, а затем отпущен под подписку о невыезде. В январе 2021 года в отношении него возбудили еще одно уголовное дело по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») в связи с продажей по заниженной стоимости автомобилей и строительной техники.

Также Смыку передали для ознакомления материалы еще одного дела о возведении объектов в Сочи, во время которого, по данным следствия, было похищено более 100 млн рублей.

Ранее, 11 апреля, Дорогомиловский суд Москвы заключил на два месяца под стражу экс-начальника управления летной эксплуатации Росавиации Максима Костылева. Как подтвердили источники «Известий», Костылев подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уточняется, что он получил ее от руководства крупнейшей российской чартерной авиакомпании Azur Air. Размер взятки составляет 12 млн рублей.

До этого, 5 апреля, в Москве Тверской суд арестовал бывшего главу городского округа Воскресенск Московской области Артура Болотникова по делу о коррупции. Болотникову предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере, а также в получении взятки. Он возглавлял Воскресенск с 2019 года по январь 2023-го.