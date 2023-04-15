«Известия» показали использование гаубиц Д-1 для борьбы с ВСУ под Горловкой
Бойцы-артиллеристы первого донецкого корпуса отодвигают Вооруженные силы Украины (ВСУ) от Горловки (Донецкая Народная Республика) с помощью гаубиц Д-1. Кадры на передовой 15 апреля сделал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.
Гаубицы образца 1943 года используются ежедневно: они поддерживают наступление пехоты и уничтожают укрепления украинских боевиков.
«Конструкция абсолютно простая, работа на ней зависит от одного расчета. Задача наводчика — правильно навестись, задача заряжающих – правильно подвести как пулю, так и порох определенного заряда, который говорит командир взвода. И при команде нанести огневое поражение», — рассказал один из бойцов.
На данном этапе артиллеристы чаще работают короткими огневыми налетами, чтобы успевать замаскировать орудие или сменить позицию раньше, чем противник откроет ответный огонь. Это связано с тем, что позиции ВСУ к этому моменту используют много контрбатарейных радаров иностранного производства.
Ранее в этот день сообщалось, что ВС РФ уничтожили на донецком направлении 315 военных и наемников ВСУ за сутки. Там же были ликвидированы две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».
В ночь на 15 апреля ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Горловке. В результате была повреждена контактная сеть общественного транспорта.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».