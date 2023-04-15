Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Молдавии заявил об ограниченных возможностях жителей страны
Мир
Спецназ и армия Судана вступили в бой за штаб-квартиру ВВС
Спорт
Непомнящий обыграл Дин Лижэня в пятом матче за звание чемпиона мира по шахматам
Мир
В США признали потерю глобального влияния из-за союза России и Китая
Мир
Самолет с частицей Благодатного огня вылетел из Израиля в Москву
Мир
Французские профсоюзы объявили 20 апреля днем «железнодорожного гнева»
Общество
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
Мир
WP предупредила о неспособности США заметить подготовку Китая к вторжению на Тайвань
Мир
Российская делегация получила частицу Благодатного огня
Спорт
Азербайджан отозвал тяжелоатлетов из Армении после инцидента с сожжением флага
Общество
Пушилин и Кириенко осмотрели восстановленный собор в Мариуполе
Мир
В Германии только 10% из всех украинских беженцев имеют работу
Мир
Силуанов освобожден от должности полпреда России в совете ЕАБР

Самолет с частицей Благодатного огня вылетел из Израиля в Москву

0
Фото: ТАСС/Дарья Шарипова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет с частицей Благодатного огня вылетел 15 апреля из Израиля в Москву.

Специальный рейс со святыней покинул аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Он прибудет в московский аэропорт Внуково-3 в ночь на 16 апреля. Доставку Благодатного огня в Россию организует Фонд Андрея Первозванного с 2003 года.

На встречу огня приедут представители различных епархий Русской православной церкви (РПЦ), которые отвезут его более чем в 50 городов России.

Лампаду с огнем также привезут в храм Христа Спасителя в Москве, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет ночное пасхальное богослужение.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи. В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий.

Пасха в 2023 году: всё о православном празднике
Традиции и символы Светлого Христова Воскресения

Согласно историческим источникам, схождение Благодатного огня люди наблюдают уже около 16 веков. По преданию, если чуда не произойдет в назначенное время, это станет дурным предзнаменованием для всего человечества. Считается, что вслед за этим придут конец миру и Страшный суд, где каждый будет держать ответ за свои грехи.

Ранее доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов заверил, что в случае «несхождения» Благодатного огня конца света не будет, это частное богословское мнение, а не истина.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023