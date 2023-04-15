Самолет с частицей Благодатного огня вылетел из Израиля в Москву
Самолет с частицей Благодатного огня вылетел 15 апреля из Израиля в Москву.
Специальный рейс со святыней покинул аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Он прибудет в московский аэропорт Внуково-3 в ночь на 16 апреля. Доставку Благодатного огня в Россию организует Фонд Андрея Первозванного с 2003 года.
На встречу огня приедут представители различных епархий Русской православной церкви (РПЦ), которые отвезут его более чем в 50 городов России.
Лампаду с огнем также привезут в храм Христа Спасителя в Москве, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет ночное пасхальное богослужение.
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи. В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий.
Согласно историческим источникам, схождение Благодатного огня люди наблюдают уже около 16 веков. По преданию, если чуда не произойдет в назначенное время, это станет дурным предзнаменованием для всего человечества. Считается, что вслед за этим придут конец миру и Страшный суд, где каждый будет держать ответ за свои грехи.
Ранее доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов заверил, что в случае «несхождения» Благодатного огня конца света не будет, это частное богословское мнение, а не истина.