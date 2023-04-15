Премьер Молдавии заявил об ограниченных возможностях жителей страны

Жители Молдавии имеют «ограниченные возможности». Об этом 15 апреля заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

«Мы, как малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями. И это повлияло на нас, в том числе на то, как мы думаем о себе, как мы позиционируем себя во всей этой среде», — сказал он на круглом столе «Стратегическое видение обеспечения национальной безопасности в контексте разработки стратегии национальной безопасности».

Речан призвал власти работать с населением и убеждать его в полезности евроинтеграции. По его словам, задачами политиков должны быть «просвещение и преодоление страхов», а также обучение населения.

10 апреля, в ходе обращения к нации президент Молдавии Майя Санду анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого национального собрания. Санду назвала себя инициатором проведения митинга и добавила, что те, кто выступает за евроинтеграцию Молдавии, должны показать всем остальным, что контролируют страну.

Ранее, 6 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что евроинтеграция Молдавии может растянуться на годы, если Брюссель не предоставит республике ускоренную процедуру вступления в Евросоюз. Моравецкий выразил надежду, что ЕС откроется для Молдавии и Украины.

Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 года. Вопрос о принятии Молдавии в Евросоюз будет рассмотрен на саммите, который пройдет в декабре 2023 года.