Британский наемник Кристофер Перриман отметил российскую артиллерию, действующую вблизи Днепра. Об этом он рассказал 15 апреля журналу The Spectator.

«Их артиллерийские расчеты чертовски хороши. Ирак не идет ни в какое сравнение с этим, здесь гораздо больше напряженности», — заявил военный.

По его словам, украинские подразделения возле Днепра подвергаются непрерывному артиллерийскому обстрелу, так как российские беспилотники ведут постоянную разведку местности.

«Русские знают, что единственное место, где мы можем спрятаться, так это дома, и если они их разгромят, то нам деваться будет некуда», — заявил Перриман.

14 апреля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что число иностранных наемников, прибывающих для участия в конфликте на стороне Украины, стремительно увеличивается.

Портал The Daily Beast 12 апреля сообщил о смерти на Украине двух американских наемников — Эдварда Уолтера Уилтона и ветерана морской пехоты Грейди Курпаси.

В марте газета The New York Times написала, что в иностранный легион Украины входит только 1,5 тыс. военных вместо заявленных 20 тыс. Он, по данным издания, был наспех сформирован украинским правительством, а при наборе проверка биографии добровольцев длилась не более 10 минут.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.