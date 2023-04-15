Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК взыщет с Польши €150 млн просроченных штрафов за нарушения в судебной системе
Мир
Спецназ и армия Судана вступили в бой за штаб-квартиру ВВС
Спорт
Непомнящий обыграл Дин Лижэня в пятом матче за звание чемпиона мира по шахматам
Мир
В раде призвали МВД Украины принять меры из-за систематического захвата храмов УПЦ
Мир
В Дрездене эвакуировали 15 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны
Мир
МИД России призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня
Общество
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
Мир
WP предупредила о неспособности США заметить подготовку Китая к вторжению на Тайвань
Мир
Российская делегация получила частицу Благодатного огня
Спорт
Азербайджан отозвал тяжелоатлетов из Армении после инцидента с сожжением флага
Общество
Пушилин и Кириенко осмотрели восстановленный собор в Мариуполе
Спорт
ПКР обратился к ООН с просьбой не допустить дискриминации паралимпийцев
Мир
Силуанов освобожден от должности полпреда России в совете ЕАБР
Сюжет:

Британский наемник назвал российских артиллеристов «чертовски хорошими»

0
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский наемник Кристофер Перриман отметил российскую артиллерию, действующую вблизи Днепра. Об этом он рассказал 15 апреля журналу The Spectator.

«Их артиллерийские расчеты чертовски хороши. Ирак не идет ни в какое сравнение с этим, здесь гораздо больше напряженности», — заявил военный.

По его словам, украинские подразделения возле Днепра подвергаются непрерывному артиллерийскому обстрелу, так как российские беспилотники ведут постоянную разведку местности.

«Русские знают, что единственное место, где мы можем спрятаться, так это дома, и если они их разгромят, то нам деваться будет некуда», — заявил Перриман.

Счет и меч: сколько осталось иностранных наемников на Украине
Эксперты объясняют уменьшение их числа избранной тактикой ВС России

14 апреля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что число иностранных наемников, прибывающих для участия в конфликте на стороне Украины, стремительно увеличивается.

Портал The Daily Beast 12 апреля сообщил о смерти на Украине двух американских наемников — Эдварда Уолтера Уилтона и ветерана морской пехоты Грейди Курпаси.

В марте газета The New York Times написала, что в иностранный легион Украины входит только 1,5 тыс. военных вместо заявленных 20 тыс. Он, по данным издания, был наспех сформирован украинским правительством, а при наборе проверка биографии добровольцев длилась не более 10 минут.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023