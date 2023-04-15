В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе возобновили работу морского пассажирского транспорта. Об этом 15 апреля сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ранее движение катеров и паромов остановили из-за профилактических работ по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО).
«Сейчас рейд вновь открыт, запускается движение катеров. В городе всё спокойно», — написал губернатор.
Ранее в этот день дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила, что катера и паромы в Севастопольской бухте не осуществляют движение. Тогда причины остановки не назывались.
Также стало известно о приостановке движения паромов на Керченской переправе. Уточнялось, что движение пришлось остановить из-за тумана.