Непомнящий обыграл Дин Лижэня в пятом матче за звание чемпиона мира по шахматам
Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл белыми фигурами китайского гроссмейстера Дин Лижэня в пятом матче чемпионата мира.
Игра прошла 15 апреля в Астане. Партия продолжалась 48 ходов. Шахматисты разыграли закрытую систему испанской защиты.
По итогам пяти встреч Непомнящий повел со счетом 3:2. Всего в матче за звание чемпиона мира предусмотрено 14 основных партий.
В предыдущей игре, прошедшей 13 апреля, Непомнящий проиграл Дин Лижэню черными фигурами.
Российскому гроссмейстеру 32 года. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он находится на втором месте, сейчас у него 2793 очка, а Дин Лижэнь в турнирной таблице находится на третьей строчке (2788).
Призовой фонд чемпионата мира по шахматам составляет €2 млн, победитель получает 60%, проигравший — 40%.