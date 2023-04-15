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Садоков объяснил решение Шлеменко участвовать в турнире по кикбоксингу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Спортивный комментатор Александр Садоков рассказал, почему российский боец Александр Шлеменко решил участвовать в поединке по кикбоксингу. Бой со швейцарцем Ясубеем Эномото в этом виде спорта состоится 21 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

По словам Садокова, Шлеменко имеет четко отработанную ударную технику, поэтому выбор в пользу кикбоксинга очевиден.

«<...> поэтому я тут не разделяю удивления многих: «Почему же Шлеменко решил выступить в кикбоксинге?» Вполне себе понятно, потому что и в MMA он боксирует в принципе как кикбоксер», — объяснил комментатор.

Говоря об Эномото, Садоков отметил, что швейцарца можно назвать базовым кикбоксером, поэтому, скорее всего, во время поединка с Шлеменко он будет чувствовать себя комфортнее, чем противник.

«Очень сильный ударник, очень техничный, очень умный боец. Для меня это противостояние с большой интригой», — поделился комментатор.

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14 апреля глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев назвал Шлеменко и Эномото хорошими спортсменами. При этом в отличие от популярного мнения, что победу одержит Шлеменко, Гаджиев посоветовал не быть таким уверенным в этом. По его словам, может быть неожиданная развязка.

Днем ранее, 13 апреля, Дрозд сообщил, за счет чего россиянин одержит победу над швейцарцем в кикбоксерском поединке. Он напомнил, что раньше россиянин и швейцарец уже дрались по правилам ММА и тогда Шлеменко одержал победу судейским решением.

В тот же день «Известия» показали тренировки участников «Бойцовского клуба» перед турниром.

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