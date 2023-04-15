Силуанов освобожден от должности полпреда России в совете ЕАБР
Министр финансов России Антон Силуанов освобожден от должности полпреда Российской Федерации в совете Евразийского банка развития (ЕАБР), соответствующее распоряжение 15 апреля опубликовано на портале правовой информации.
«В связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, освободить <...> Силуанова А.Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития», — отмечается в документе.
Силуанов занимал пост полномочного представителя России в совете Евразийского банка развития с сентября 2012 года.
С декабря 2011 года Силуанов — министр финансов Российской Федерации, с мая 2018 по январь 2022 года он также был вице-премьером в кабмине под руководством Дмитрия Медведева.
В ноябре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постоянного представителя России при Совете Европы.