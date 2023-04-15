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В трех областях Украины из-за весеннего паводка нарушено транспортное сообщение

В Киеве готовятся эвакуировать часть горожан из-за повышения уровня воды в Днепре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Власти Киева готовятся эвакуировать жителей ряда районов города в связи с подъемом воды в Днепре. Об этом 15 апреля сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«К сожалению, риск подтоплений существует для отдельных территорий частной и садово-дачной застройки в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах», — заявил Кличко в эфире информационного марафона, который ведут украинские телеканалы.

Кроме того, затопить может и другие дачные массивы: Воскресенские сады, Русановские сады, Осокорки, Позняки, Вишенки, отметил Кличко.

В то же время он подчеркнул, что для многоквартирных домов и промышленных предприятий угрозы пока нет.

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Ранее в этот же день сообщалось, что на Украине из-за весенних паводков нарушено транспортное сообщение в трех областях.

Также Telegram-канал издания «Страна.ua» сообщил, что из-за выхода воды из русла реки Днепр в Киеве был затоплен остров Оболонский. Отмечается, что местные власти ранее планировали там построить паркинг на 720 мест.

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