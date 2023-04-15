Минобороны: отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль два квартала на севере и юге Артемовска
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- Минобороны: отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль два квартала на севере и юге Артемовска
Сотрудники ЧВК «Вагнер» заняли два квартала в Артемовске (украинское название — Бахмут) на северной и южной окраинах города, сообщил 15 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
С флангов, по его словам, сотрудникам ЧВК «Вагнер» оказывают поддержку подразделения ВДВ.
«Оставшиеся <...> подразделения ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.), отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома», — обратил внимание Конашенков.
Он уточнил, что таким образом украинские военные пытаются замедлить продвижение российских сил.
Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что продолжительные бои за Артемовск позволяют Вооруженным силам России нарастить ресурсы и занять удачные позиции.
Военный эксперт Василий Дандыкин 14 апреля в разговоре с «Известиями» отметил, что большие потери ВСУ в Артемовске сказываются и на организации широко анонсированного украинского контрнаступления.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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