Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК взыщет с Польши €150 млн просроченных штрафов за нарушения в судебной системе
Мир
Посол РФ в Судане рекомендовал россиянам в Хартуме оставаться в домах
Армия
ВС РФ уничтожили на донецком направлении 315 военных и наемников ВСУ за сутки
Общество
Спасатели залезли на 41-й этаж ради спасения застрявшей в окне кошки
Мир
В Дрездене эвакуировали 15 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны
Общество
В Севастопольской бухте приостановил движение морской пассажирский транспорт
Армия
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
Мир
В документах Пентагона были обнаружены данные о четырех китайских аэростатах
Общество
Пушилин и Кириенко осмотрели восстановленный собор в Мариуполе
Мир
Российская делегация получила частицу Благодатного огня
Спорт
Азербайджан отозвал тяжелоатлетов из Армении после инцидента с сожжением флага
Спорт
ПКР обратился к ООН с просьбой не допустить дискриминации паралимпийцев
Мир
В трех областях Украины из-за весеннего паводка нарушено транспортное сообщение
Сюжет:

Минобороны: отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль два квартала на севере и юге Артемовска

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники ЧВК «Вагнер» заняли два квартала в Артемовске (украинское название — Бахмут) на северной и южной окраинах города, сообщил 15 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

С флангов, по его словам, сотрудникам ЧВК «Вагнер» оказывают поддержку подразделения ВДВ.

«Оставшиеся <...> подразделения ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.), отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома», — обратил внимание Конашенков.

Он уточнил, что таким образом украинские военные пытаются замедлить продвижение российских сил.

Холостой ход: ВФУ бросают в Артемовске в бой западную бронетехнику
Техника и БТРы из стран НАТО не помогут противнику удержать город, считают эксперты

Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что продолжительные бои за Артемовск позволяют Вооруженным силам России нарастить ресурсы и занять удачные позиции.

Военный эксперт Василий Дандыкин 14 апреля в разговоре с «Известиями» отметил, что большие потери ВСУ в Артемовске сказываются и на организации широко анонсированного украинского контрнаступления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023