В Подмосковье полицейский устроил гонки во дворе и протаранил машину
Сотрудник полиции устроил гонки во дворе жилого дома в подмосковном Красногорске и протаранил припаркованную машину. По данным московского МВД, ДТП произошло 12 апреля на улице Парковой в деревне Сабурово.
Кадры происшествия поступили в распоряжение «Известий».
На кадрах видно, как водитель за рулем Hyundai на большой скорости несется мимо припаркованных машин, теряет управление и врезается в одну из них.
В МВД уточнили, что инцидент произошел в свободное от службы время, полицейский находился за рулем личного авто. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
Также сообщается, что при задержании сотрудник полиции отказался пройти освидетельствование на алкогольное опьянение. В отношении него завели административный протокол и назначили служебную проверку. Мужчине грозит увольнение из органов правопорядка.
В этот же день сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Kia Rio сбил женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло на пересечении проспекта Кима и Уральской улицы. Машина сбила женщину во время запрещающего сигнала светофора для пешеходов. Автомобиль двигался с небольшой скоростью. Пострадавшую практически сразу госпитализировали. За рулем находилась знакомая владельца автомобиля. Она скрылась с места аварии.