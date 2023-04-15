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ЕК взыщет с Польши €150 млн просроченных штрафов за нарушения в судебной системе
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ЕК взыщет с Польши €150 млн просроченных штрафов за нарушения в судебной системе

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Фото: Global Look Press/IMAGO Andreas Arnold
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Европейская комиссия отклонила просьбу Польши о прекращении взимания штрафа за невыполнение временной меры в связи с нарушениями в области организации судебной системы. Об этом 13 апреля сообщила радиостанция RMF 24.

По ее данным, общая сумма составляет €150 млн. Она накопилась за пять месяцев, когда один день просрочки приводил к увеличению штрафа на €1 млн. Польша просила о прекращении взимания штрафа 3 ноября.

В Европейской комиссии считают, что власти Польши не гарантируют судьям возможности оспаривать статус другого судьи без риска быть привлеченным к дисциплинарной ответственности, несмотря на то что в июле 2022 года вступил в силу закон о Верховном суде, который упразднял дисциплинарную палату и вводил вместо нее палату профессиональной ответственности.

По информации RMF 24, Еврокомиссия откладывала взыскание штрафа, рассчитывая на то, что в Польше будет принят новый закон о Верховном суде, но из-за того, что он «застрял» в Конституционном суде, было решено не ждать дальнейшего развития.

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Ранее, 6 ноября 2022 года, президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика больше не намерена идти на уступки Еврокомиссии по вопросу проведения реформ в стране. Он напомнил, что в июне ЕК одобрила план по восстановлению польской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, на сумму более €35 млрд. Тогда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Польше выделят эти средства только в случае, если в стране будут проведены реформы, на которых настаивает Брюссель.

Ранее, в конце августа, генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро обвинил фон дер Ляйен в обмане из-за непредоставления средств согласно одобренному плану восстановления экономики страны.

План восстановления, который Еврокомиссия одобрила в июне, предполагает выделение республике средств на общую сумму более €35 млрд. Однако позднее фон дер Ляйен заявила, что эти средства будут выделены Польше только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК.

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