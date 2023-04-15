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Российская делегация получила частицу Благодатного огня

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Фото: ТАСС/Иван Батырев
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Российская делегация в субботу, 15 апреля, накануне Пасхи получила в Иерусалиме частицу Благодатного огня для доставки в Москву. Он будет доставлен в ночь с субботы на воскресенье.

За доставку Благодатного огня из Иерусалима отвечает Фонд Андрея Первозванного (ФАП).

Сейчас делегация направляется в аэропорт Бен-Гурион.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи.

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Церемония схождения всегда проходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень. Считается, что святыня возведена именно на месте погребения и последующего возвращения к жизни Иисуса Христа.

В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий. Доставку Благодатного огня в Россию с 2003 года организовывает ФАП. Сразу по прибытии в московский аэропорт из Иерусалима огонь передают в храм Христа Спасителя и другие столичные храмы, а также представителям епархий.

Также сегодня, в Великую субботу, христиане завершают приготовления к празднованию Пасхи. На шестой день Страстной седмицы Церковь вспоминает телесное погребение Иисуса Христа. Сегодня в храмах совершается литургия Василия Великого.

Ранее в этот день аналитики сервиса «Чек Индекс» подсчитали, во сколько россиянам обойдется стоимость пасхального набора. По данным экспертов, по сравнению с прошлым годом цена на пасхальный набор выросла на 15%. Теперь средняя стоимость набора из кулича, творога, яиц и красителей составит 739 рублей.

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