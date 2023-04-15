Спасатели залезли на 41-й этаж ради спасения застрявшей в окне кошки
В Москве сотрудники МЧС забрались на 41-й этаж, чтобы спасти застрявшую в окне кошку. «Известия» 15 апреля публикуют кадры этой операции.
В экстренные службы позвонили хозяева питомца, лапу которого зажала оконная створка.
Кошка была напугана и бросалась на любого, кто пытался ей помочь.
В итоге спасатели приняли решение спуститься к животному сверху по тросу, а затем они освободили кошку.
В феврале в Самаре сотрудники МЧС спасли собаку. Хаски в колодце обнаружил прохожий и вызвал спасателей. В глубокой яме животное провело несколько часов.