Politico отметило недовольство американцев визитом Байдена в Ирландию

Президент США Джо Байден вызвал недовольство американцев своим поведением во время визита в Ирландию, заявил 14 апреля обозреватель Politico Адам Канкрин.

Он отметил, что Байден не раз упоминал о своих ирландских корнях и неоднократно искал повод вернуться в страну после визита в качестве вице-президента.

Байден, по словам Канкрина, вел себя подозрительно во время своей поездки, забывая, что он представляет интересы Соединенных Штатов Америки. В ходе визита глава государства слишком часто повторял, что не хочет возвращаться в США. И чем дольше американский лидер находился в Ирландии, тем он всё больше чувствовал себя как дома, отметил обозреватель Politico.

«Я не знаю, какого черта мои предки ушли отсюда. Здесь красиво», — сказал президент США. Позже, любуясь резиденцией ирландского президента, Байден с иронией заявил: «Я не еду домой».

Байден имеет ирландское происхождение по материнской линии: его прадед был ребенком ирландских эмигрантов.

Вместе с тем во время визита Байдена произошло несколько неловких ситуаций. В частности, президент странным образом повел себя при встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком на военном аэродроме в Белфасте. Мимолетно поприветствовав министра, Байден обеими руками попытался отодвинуть его с пути. Некоторые сочли этот жест дипломатическим оскорблением.

Кроме того, Байден в Ирландии не смог написать текст для гостевой книги без подсказки.