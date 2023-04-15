Семь человек пострадали в ДТП на мосту в Волгограде
В результате ДТП на мосту через Волгу в Волгограде пострадали семь человек. Об этом 15 апреля сообщило ГУ МВД по Волгоградской области.
Авария произошла на съезде с Волгоградского моста в сторону хутора Бобры. Столкнулись автомобили LADA Vesta, LADA XRAY и микроавтобус RAF.
«Семь человек уехали в больницу, среди них один несовершеннолетний», — говорится в сообщении.
Ранее, 4 апреля, произошло ДТП в Сахалинской области. В селе Красногорск водитель Toyota Harrier не справился с управлением на мосту и упал в реку Айнскую. На месте происшествия скончались 38-летний водитель и два пассажира — 35-летняя женщина и 36-летний мужчина.