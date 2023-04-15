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Семь человек пострадали в ДТП на мосту в Волгограде

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Фото: vk.com/v102ru
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В результате ДТП на мосту через Волгу в Волгограде пострадали семь человек. Об этом 15 апреля сообщило ГУ МВД по Волгоградской области.

Авария произошла на съезде с Волгоградского моста в сторону хутора Бобры. Столкнулись автомобили LADA Vesta, LADA XRAY и микроавтобус RAF.

«Семь человек уехали в больницу, среди них один несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

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Ранее, 4 апреля, произошло ДТП в Сахалинской области. В селе Красногорск водитель Toyota Harrier не справился с управлением на мосту и упал в реку Айнскую. На месте происшествия скончались 38-летний водитель и два пассажира — 35-летняя женщина и 36-летний мужчина.

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