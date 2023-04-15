Вооруженные силы Украины не смогут захватить Крым, заявил 15 апреля в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов», — сыронизировал эксперт.

Макгрегор добавил, что Украина — деспотичное государство, которое в настоящее время напоминает однопартийную фашистскую модель.

Ранее, 5 апреля, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев сможет «захватить» Крым за 5–7 месяцев, после чего разрушит Крымский мост и будет стремиться искоренить там всё российское.

Вместе с тем помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов высказал мнение, что накопленных Украиной трех армейских корпусов недостаточно для захвата полуострова. Собранными силами Украина может ударить лишь на каком-то одном участке.

Однако еще в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы готовы «морально и технически» к захвату Крыма.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Российские власти многократно указывали на то, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.